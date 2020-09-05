جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مساء الجمعة بالقصر الجمهوري واستعراضه لتقارير الخريف والفيضانات لهذا العام، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن المجلس أعلن حالة الطوارئ لثلاثة أشهر واعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية وذلك بعد استماعه للتقارير المتعلقة بفيضانات هذا العام ووقوفه على حجم الخسائر البشرية والاضرار المادية.

وأسفرت الفيضانات عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان، ووفاة 99 مواطنا واصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

وتجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام الارقام القياسية التي رصدت خلال الفترة ما بين 1946 وحتى 1988 مع توقعات بإستمرار مؤشرات الارتفاع.

كما أشاد مجلس الأمن والدفاع بكل الجهود الرسمية والمجتمعية التي بذلت للتخفيف من آثار الخريف مع الدعوة للمزيد من التكاتف والتكافل والترابط بين مكونات الشعب السوداني.