صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وكانت قد أسقط التحالف العربي الأسبوع الماضي طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي، كما دمرت زورقا مسيرا مفخخا أطلقته الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.