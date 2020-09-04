ويواصل الفريق مسحه باستخدام أجهزة متطورة رصدت وجود نبضات، ربما تؤشر إلى احتمال وجود كائن على قيد الحياة، وفقا لما ذكرته مراسلتنا.

وأظهرت أجهزة المسح أن الجسم الحي صغير الحجم دون تحديد تفاصيل إضافية.

ولا يزال أمام الفريق الذي يعاونه الدفاع المدني اللبناني ومهندسين وأفراد من الدفاع المدني نحو 30 سنتيمترا من رفع الأنقاض اليدوي قبل الوصول إلى النقطة التي أعطت الأجهزة إشارات إلى وجود النبض.

وكانت عمليات البحث بدأت بعد أن أعطى الكلب المدرب التابع للفريق التشيلي إشارة إلى وجود رائحة بشرية قبل يومين من مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت.

وعلى الرغم من مرور شهر على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، انتشر النبأ بسرعة في لبنان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأحيا آمالا بالعثور على ناجين.

وتفيد تقديرات رسمية أن إلى أن 7 أشخاص على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين منذ الانفجار الذي هز بيروت، وأسفر عن مقتل ما يزيد على 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين.

ودمر الانفجار قطاعا عريضا من العاصمة، وأحياء مثل الجميزة التي تحوي العديد من المباني التقليدية القديمة انهار بعضها بعد الانفجار القوي.