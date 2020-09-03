وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس"، إن القتلى ينتمون إلى "فصائل عراقية موالية لطهران، وقد قتل 7 منهم عند أطراف مدينة الميادين، بينما قضى 9 في ضربات جنوب البوكمال" في محافظة دير الزور.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، ليلة الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية إسرائيلية، مشيرة إلى أن الخسائر من جراء القصف مادية فقط.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري: "في الساعة 22:23 من مساء اليوم أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور".

وأضاف المصدر العسكري: "تصدت (للطائرات) وسائط دفاعنا الجوي، وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وفي 4 أغسطس الماضي، قتل 15 مسلحا ينتمون إلى ميليشيات موالية لإيران، في قصف جوي على مواقع عدة من ريف البوكمال شرقي سوريا.

وأعلنت "سانا" حينها أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات جوية، قالت إسرائيل إنها شنتها جنوبي سوريا.