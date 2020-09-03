وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز: "بعد متابعة من الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب، عاد اليوم (الخميس) المواطن الأردني الذي تم احتجازه يوم أمس في مدينة إيلات إلى الأردن".

وأوضح الفايز أن السلطات الأردنية المعنية تسلمت المواطن صباح الخميس.

والأربعاء اعتقلت السلطات الإسرائيلية الرجل الأردني الذي وصل إلى شواطئها سابحا، بعدما اجتاز الحدود المائية بين الدولتين في البحر الأحمر، حسبما أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن المشتبه به الذي اجتاز الحدود البحرية تم اعتقاله من قبل قوات الشرطة ونقله للتحقيق.

وخلال التحقيق الأولى معه، اتضح أنه لم يتسلل لهدف أمني أو لتنفيذ عملية، حسب المتحدث الذي أضاف أن قوات الجيش تمشط المنطقة.

وقال الفايز، الأربعاء، إن الخارجية والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابعان مع السلطات الإسرائيلية احتجاز مواطن أردني في إسرائيل هو حاليا قيد التحقيق.

وسارعت السلطات الإسرائيلية إلى إغلاق شواطئ مدينة إيلات الملاصقة لمدينة العقبة الأردنية لفترة قصيرة، وأخلت إسرائيل المصطافين الذين كان يرتادون الشواطئ.

ونشرت الصحفية الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون العسكرية "آنا أهرونهايم"، صورا تظهر انتشار عسكريين على شواطئ إيلات، وقوارب خفر السواحل قبالتها.