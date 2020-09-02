وكالات - أبوظبي

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، كبير مستشاري الرئيس الأميركي السيد جاريد كوشنر، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين.