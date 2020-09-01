واستعرض السيسي مشروع إنشاء الجامعات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، بحضور اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ توجيهات السيسي بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة في كل من الإسماعيلية وبورسعيد وحلوان وبنها والمنيا وبني سويف والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وأسوان.

وناقش الاجتماع خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها، إذ وجه السيسي بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء تلك الجامعات وفق أعلي المعايير.

وأكد الرئيس المصري على ضرورة تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، على أن تطبق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يستعد ملايين الطلاب الجامعيين المصريين للالتحاق بالعام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في وقت سابق.

ويواجه كثير من طلاب الثانوية العامة في مصر صعوبات من أجل الالتحاق بالجامعات بسبب عدم قدرة الجامعات على استيعاب الأعداد المتزايدة سنويا من الطلاب الراغبين في الانتساب لها.

ومن المتوقع أن تساهم الجامعات العشرة عند اكتمالها في التخفيف من الأعباء على الجامعات الحالية، كما أنها ستسمح لعدد أكبر من الطلاب بالالتحاق بالجامعات التي يرغبون فيها.