وتطرق المسؤولان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد الجانبان في هذا السياق توافق وجهات النظر والرؤى الإماراتية - اليونانية بشأن ضرورة العمل على إيجاد التسويات السلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها عدد من دول المنطقة، ودعم المساعي والحلول الدبلوماسية بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والازدهار، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما تناول الجانبان "معاهدة السلام" بين الإمارات وإسرائيل، وأهمية هذا الاتفاق التاريخي في تعزيز أركان الأمن والسلام والاستقرار لشعوب منطقة الشرق الأوسط، والإسهام في رسم مسار جديد للعلاقات يتحقق من خلاله مزيد من التنمية والتعاون والازدهار لمستقبل المنطقة.