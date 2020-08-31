وبعد ظهر الاثنين، وصلت إلى العاصمة الإماراتية، طائرة تقل وفدا أميركيا وإسرائيليا، في رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي، في إطار زيارة تسعى لبحث التعاون بين البلدين بعد إبرام اتفاق السلام.

وضم الوفد كلا من مستشار الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، إلى جانب مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

وقال نتنياهو في اتصاله بالطائرة بعيد الهبوط "أهلا بكم، أشاهدكم الآن وأتأثر كثيرا حينما تهبط طائرة إسرائيلية بأبوظبي في وضح النهار، وهي تحمل شعار سلام، إنها مجرد بداية".

وأضاف "إنكم على وشك فتح الباب أمام سلام من نوع آخر ألا هو السلام الذي سيجلب الاستثمارات، والسلام الذي سيجلب السياحة، والسلام الذي سيؤدي إلى الكثير والكثير من ثمار السلام التي سيستفيد منها أبناء كلا شعبينا وكافة شعوب المنطقة أيضا".

وأضاف أن زيارة الوفد الإسرائيلي والأميركي "بشرى سارة وتاريخية. إنه يوم تاريخي. لقد عملت على إنجازه منذ سنين طويلة انطلاقا من إيماني بأن السلام مقابل السلام سيحدث تحولاً كبيرًا جدا هنا، وبأن الشعوب العربية قادرة على القبول بكون دولة إسرائيل حقيقة راسخة وشريكة كبيرة".

وأورد نتنياهو "إنه يوم تاريخي. ولا يمكن تخيّل مدى تأثيره على مواطني إسرائيل وعليّ بصفتي أحدهم. لقد حلمنا بوصوله وها هو يتحقق نصب أعيننا. بارك الله فيكم ووفقكم!".

وفي الثالث عشر من أغسطس، أعلنت إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة، مباشرة علاقات ثنائية ووقف ضم أراض فلسطينية.

وقوبلت الخطوة بإشادة دولية واسعة، نظرا إلى مساهمتها في إرساء السلام بالشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز التعاون المثمر عوض إذكاء جذوة النزاعات.