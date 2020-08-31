وقال أديب بعد تكليف الرئيس ميشال عون رسميا له بتشكيل الحكومة "بإذن الله سنوفق في هذه المهمة لاختيار فريق عمل لبناني متجانس من أصحاب الكفاءة والاختصاص".



وأضاف الدبلوماسي اللبناني "الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التي قبلتها هي بناءعلى أن كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة فيفترة قياسية".

وكان الرئيس الرئيس اللبناني، قد كلف سفير لبنان لدى برلين، مصطفى أديب، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما نال تأييد تسعين نائبا خلال الاستشارات النيابية التي أجراها الثلاثاء.

وفي كلمته الأولى، أشار أديب إلى أنه سيعمل على تكليف حكومة اختصاصيين بأسرع وقت ممكن، للنهوض بالبلاد بعد الظروف الصعبة التي مر بها.

وأضاف "في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا، خاصة بعد التفجير في المرفأ، وسقوط شهداء وجرحى ومفقودين، لا وقت للكلام والوعود والتمنيات، الوقت للعمل، بكل قوة وبتعاون الجميع، من أجل تعافي وطننا واستعادة شعبنا الأمل بغد أفضل، لأن القلق كبير لدى جميع اللبنانيين، على الحاضر والمستقبل".

وتابع حديثه قائلا "سنختار فريق وزاري متجانس من أصحاب الكفاءة والاختصاص، وننطلق سريعا بالتعاون مع المجلس النيابي، في إجراء الإصلاحات الأساسية وبسرعة، مما يجعل البلد على طريق التعافي السريع".

ويحمل الدبلوماسي اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة شهادة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وعمل سابقا مستشارا لميقاتي، وتسلم مهام منصبه سفيرا في ألمانيا منذ العام 2013.

ووفق مسؤولين لبنانيين كبيرين فإن الترشيح أعقب اتصالات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية للضغط على القادة اللبنانيين للاتفاق على مرشح وذلك قبيل زيارة مزمعة للزعيم الفرنسي إلى لبنان هذا الأسبوع.