وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أن عون استدعى أديب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تزامنا مع وصول الرئيس المكلّف إلى القصر الرئاسي، وفق مشاهد حية بثتها وسائل إعلام محلية، حسبما ذكرت "فرانس برس".



وكانت حكومة حسان دياب قد استقالت في العاشر من أغسطس في أعقاب الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.

وبرز مصطفى أديب لترشيحه رئيسا للوزراء في مشاورات رسمية، الاثنين، بعدما حصل على تأييد الأحزاب الرئيسية لتشكيل حكومة جديدة ستواجه أزمة مالية طاحنة وتداعيات انفجار مرفأ بيروت.

يشار إلى أن أديب يحمل شهادة الدكتوراه في القانون والعلوم السياسية، وعمل سابقا مستشارا لميقاتي، وتسلم مهام منصبه سفيرا في ألمانيا منذ العام 2013.

ووفق مسؤولين لبنانيين كبيرين فإن الترشيح أعقب اتصالات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية للضغط على القادة اللبنانيين للاتفاق على مرشح وذلك قبيل زيارة مزمعة للزعيم الفرنسي إلى لبنان هذا الأسبوع.

وفي أول كلمة له، قال أديب: "الفرصة أمام بلدنا ضيقة، والمهمة التي قبلتها بناء على أن كل القوى السياسية تفهم ذلك"، وفقما نقلت "رويترز".

وأضاف : "بإذن الله سنوفق بهذه المهمة من فريق العمل من أصحاب الكفاءة والاختصاص لإجراء إصلاحات بسرعة".