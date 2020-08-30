ويضم الوفد عددا من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض الإمارات، يرأسه جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما يضم الوفد روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأميركي، ومائير بن شبات، مستشار و رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ويلتقي الوفد، الذي يضم ممثلين عن عدد من قطاعات ومجالات حيوية في جوانب الاستثمار والمالية والصحة وبرنامج الفضاء المدني والطيران المدني والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية والسياحة و الثقافة، عددا من ممثلي الجهات الحكومية في الإمارات، لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة و تعزيز العمل المشترك ومناقشة فرص التعاون الكبيرة و الواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام .

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الثلاثية لتدشين علاقات اعتيادية تساعد على تحقيق آفاق السلام والاستقرار ودعم العلاقات الثنائية.

وفي الثالث عشر من أغسطس، أعلنت إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة، مباشرة علاقات ثنائية ووقف ضم أراض فلسطينية.

وقوبلت الخطوة بإشادة دولية واسعة، نظرا إلى مساهمتها في إرساء السلام بالشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز التعاون المثمر عوض إذكاء جذوة النزاعات.