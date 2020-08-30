وأكد الجانبان خلال المحادثات ضرورة الاستثمار في فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام.

ويأتي اللقاء استكمالا للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في دعم الأخوة الإنسانية، و مبادئ التسامح و التعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وتعهد الوزيران بالتعاون في المشاريع التي تتناول الأمن الغذائي والمائي، وتمثل أولوية كبيرة في كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل، إضافة إلى العديد من المجالات ذات الصلة، و على رأسها البحث و التطوير و تربية الأحياء المائية والتقنيات الزراعية و غيرها.

واتفق الطرفان على تحديد نقاط للتواصل المباشر بين المكتبين الوزاريين، من أجل تعزيز العمل المشترك والمضي قدما في إعداد برنامج تعاون متكامل .