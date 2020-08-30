كما بحث الجانبان أهم التحضيرات اللازمة لعقد جلسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام القادمة في العاصمة النمساوية فيينا.

واطلع الجروان على مقر البرلمان النمساوي والقاعات التابعة لعقد اجتماعات اللجان. وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإمارتية.

وأشادت السيدة دزيدزبك بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم قضايا التسامح والسلام حول العالم، من خلال برلمانه الدولي وأعضائه حول العالم، وأثنت على دور الجمعية العامة للتسامح والسلام وما تقدمه من دعم لكافة الجهود الدولية في التسامح والسلام.

وتابع وفد المجلس الإجراءات النهائية لفتح مكتب المجلس العالمي للتسامح والسلام في العاصمة النمساوية فيينا والذي سيكون مقرا إقليميا للمجلس لتعزيز التسامح ورفع قيمه في أوروبا والعالم ككل.