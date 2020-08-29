وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية لبيروت، في أقل من شهر، وكُتب في برنامج الرئيس عبارة: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في أنطلياس مساء الاثنين".

وسيعود ماكرون، الاثنين، وعلى جدول أعماله برنامجا مزدحما باللقاءات السياسية، في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي الذي يمنع تشكيل "حكومة مهمة"، كان قد طرحها الإليزيه في ورقة وزعت على السياسيين اللبنانيين.

وكانت حكومة حسان دياب قد قدمت استقالتها في وقت سابق من هذا الشهر عقب انفجار المرفأ الذي أودى بحياة 180 شخصا على الأقل، ودمر أحياء بأكملها وتسبب في تشريد 250 ألف شخص، وهدم مؤسسات تجارية وأطاح بإمدادات الحبوب الأساسية.

واختتم الرئيس الفرنسي زيارة إلى بيروت في السابع من أغسطس الحالي، وكتب على تويتر حينها عبارة "بحبك يا لبنان"، وهي عنوان أغنية شهيرة لفيروز صاحبت اللبنانيين طيلة 15 عاما من الحرب الأهلية.

وسيزور ماكرون الفنانة اللبنانية فور وصوله مساء الاثنين في منزلها في الرابية قرب أنطلياس بشمال بيروت، بعيدا عن العدسات الإعلامية.

وتربط فيروز بالدولة الفرنسية علاقات صداقة متينة توطدت عام 1975، عندما ظهرت للمرة الأولى على شاشة التلفزيون الفرنسي ضمن برنامج "سبيسيال ماتيو" الذي كانت تقدمه صديقتها الفنانة الفرنسية ميراي ماتيو، وقدمت هناك أغنية "حبيتك بالصيف".

واتخذت العلاقة شكلا أعمق خلال الحرب اللبنانية، عندما أقامت فيروز حفلا ضخما في الأولمبيا باريس عام 1979، وغنت "باريس يا زهرة الحرية".

كما نالت فيروز أرفع الأوسمة الفرنسية، منها وسام قائد الفنون والآداب من الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران عام 1988، ووسام فارس جوقة الشرف من الرئيس الراحل جاك شيراك عام 1998.

ولم يصدر أي تعقيب من مكتب فيروز في لبنان أو من ابنتها المخرجة ريما الرحباني. وتفاعل عدد من الفنانين والإعلاميين مع الإعلان عن لقاء الرئيس الفرنسي بفيروز.

واعتبر الفنان اللبناني ملحم زين، أن الرئيس الفرنسي "سيحصل على وسام الشرف من رتبة فيروز، من خلال هذا اللقاء، لكون الاجتماع بها سوف يدوّنه في سجله ويتذكره الرأي العام أكثر من أي لقاء سياسي آخر"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف: "لا أعتقد أن هذه الفرصة التاريخية تتكرر لأحد، حتى لزعماء كبار، كلنا نعرف أن حكاية فيروز والأبواب المغلقة حكاية طويلة، وهذا سرها الذي أحببناه كما حبنا لفنها.. طبعا سنحسد ماكرون على هذه الفرصة، ونعتبر أنه اختار الطريق الصحيح".

وتابع: "أراد (ماكرون) أن يقول لنا هذا لبنان الذي نريد.. على صورة فيروز الناصعة التي صنعت المجد".

ومن المقرر أن تستمر زيارة ماكرون إلى بيروت حتى الثلاثاء، حيث سيزور الأحياء المنكوبة والمتضررة من جراء الانفجار، كما سيزرع شجرة أرز مع أطفال لبنانيين في غابة جاج، شمال شرقي بيروت.