وقال الجيش اللبناني في بيان، أن الحادث وقع أثناء ملاحقة دورية تابعة لفوج الحدود البرية الثالث، لشخصين كانا يحاولان التسلل خلسة بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية، عبر طريق ترابي يستعمل للتهريب في خراج بلدة ينطا قضاء راشيا على الحدود اللبنانية السورية.

وأضاف أن أحدهما أقدم على إلقاء قنبلة يدوية على الدورية المذكورة، مما أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروح، نقلوا على أثرها إلى مستشفيات المنطقة.

وتمكنت الدورية من توقيف أحدهما وهو سوري الجنسية، وضبطت بحوزته 4 صناديق ذخيرة تحتوي على 2800 طلقة عيار 7,62 ملم.

وتم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص، فيما عمليات البحث عن الشخص الآخر جارية في المنطقة المذكورة، بحسب بيان الجيش.