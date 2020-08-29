وحسب إعلان البنتاغون لم يتم تحديد رقما للتخفيض، بينما تمت الإشارة إلى أنه يتم تنسيق العملية مع بغداد.

واعتبرت المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماك نولتي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن قرار التخفيض جاء "بعد التقدم الذي حققناه في الحرب على داعش".

ووفقا لما قاله مسؤولون أميركيون، في وقت سابق الجمعة، سيكون تخفيض عدد القوات بموجب دعوة الرئيس دونالد ترامب المتكررة لإعادة القوات إلى الوطن، وتعهد حملة إعادة انتخابه بإنهاء ما وصفه "بالحروب التي لا نهاية لها".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر خطة تقليل عدد القوة الأميركية في العراق. وتحدث مسؤولون أكدوا الخطة شريطة كتمان هوياتهم لأنهم يناقشون أمرا لم يعلن على الملأ بعد.

وتتواجد القوات الأميركية في العراق لتدريب وتقديم الاستشارة لقوات الأمن التي تقاتل داعش.

وكانت القوات الأميركية، بعد غزو العراق والإطاحة بالرئيس صدام حسين في 2003، قد انسحبت من البلاد، ثم بدأت في العودة إليها في 2014 بعد سيطرة مسلحو داعش على مساحات شاسعة من العراق.

التقى ترامب الأسبوع الماضي في البيت الأبيض برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

والشهر الماضي، قال أبرز قائد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستبقي على تواجد أصغر لكنه مستمر في البلاد، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".