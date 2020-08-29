وسيتم التوقيع بالأحرف الأولى غداً على البروتوكول الثامن الخاص بالترتيبات الأمنية بعد اكتمال صياغته النهائية.

وشهد مراسم التوقيع، في عاصمة جنوب السودان جوبا، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، والأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، واللواء يس إبراهيم يس وزير الدفاع، وأعضاء لجنة الوساطة الجنوبية، وممثلي مصر والإمارات العربية المتحدة وتشاد، وأعضاء الوفود المتفاوضة، وقيادات الجبهة الثورية، وقوى إعلان الحرية والتغيير.

ووقع على البروتوكولات من الجانب الحكومي كل من وكيل وزارة الحكم الاتحادي د. حسان نصرالله، ود. مكي ميرغني عثمان وكيل وزارة المالية، و مولانا سبت حامد هجانا مستشار بوزارة العدل، وممثلي حركات الكفاح المسلح المنضوية تحت مسار دارفور.