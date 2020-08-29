وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لسكاي نيوز عربية إن "واشنطن مقتنعة بأن حلاًّ يمكن التوصّل إليه عبر حوار بنّاء وتعاون بين الأطراف"، مشددا على أن "الولايات المتحدة ملتزمة البقاء على اتصال مع الدول الثلاث، حتى التوصل إلى الاتفاق" بشأن سد النهضة.

وكان مسؤول في البنتاغون رفض في وقت سابق تأكيد صحّة تقرير مجلة فورين بوليسي" بأن واشنطن جمدت مساعدات إلى أديس أبابا بقيمة 130 مليون دولار.

ونقلت المجلة عن مسؤولين في الكونغرس أن واشنطن علقت مساعدات "كثيرة" إلى إثيوبيا، تشمل برامج تعاون أمني، ومكافحة الإرهاب، والتعليم، والتدريب العسكري، إضافة إلى خطط مكافحة ‏الإتجار بالبشر.

وفي وقت سابق، الجمعة، قالت وزارة الري السودانية إن جولة التفاوض الحالية بين الدول الثلاث انتهت دون تحديد موعد جديد لاستئنافها.

وقالت الوزارة عقب جلسة عقدت في وقت سابق اليوم إن "هناك حاجة لإرادة سياسية من أجل التوصل لاتفاق".

وتابعت: "إن استمرار المفاوضات بصيغتها الحالية لن يقود إلى تحقيق نتائج عملية".