وقال ماكرون من باريس: "إذا تخلينا عن لبنان في المنطقة وإذا تركناه بطريقة ما في أيدي قوى إقليمية فاسدة، فستندلع حرب أهلية"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف أن ذلك "سيؤدي ذلك إلى تقويض الهوية اللبنانية"، في البلد الذي شهد انفجارا مدمرا مطلع أغسطس في مرفأ بيروت، أودى بحياة 181 شخصا.

وكان مسؤول بالرئاسة الفرنسية قد قال في وقت سابق، الجمعة، إن ماكرون سيتوجه إلى بيروت الأسبوع المقبل، من أجل "الضغط على الساسة اللبنانيين" للمضي قدما في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة.

وأوضح أن زيارة ماكرون لبيروت ستكون يومي الاثنين والثلاثاء، مضيفا: "قال الرئيس إنه لن يستسلم. قطع على نفسه عهدا بفعل كل ما هو ضروري وممارسة الضغوط اللازمة لتطبيق هذا البرنامج في لبنان".

وتابع: "الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا مؤقتا، وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير".

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الفرنسي سيبلغ محاوريه اللبنانيين "بضرورة تشكيل حكومة قادرة على حيازة ثقة المجتمع الدولي".

كما أكد أن المصرف المركزي الفرنسي يعمل مع نظيره اللبناني "لإبداء الرأي والاستشارة، للحصول على مساعدة الهيئات الدولية".