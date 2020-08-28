وأوضح وزير الدفاع السوداني أنه تم التفاوض في كامل الملفات المتعلقة باتفاقية السلام، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع عبد العزيز الحلو قائد الحركة الشعبية -شمال بقيادة، وعبد الواحد نور قائد "جيش تحرير السودان"، خلال الفترة المقبلة للانضمام لاتفاقية السلام.

كما رحب اللواء ياسين إبراهيم ياسين، بقوات الحركات المسلحة، قائلا إنه "مرحب بهم للانضمام للقوات المسلحة السودانية بعد تلقيهم التدريب المطلوب".

وأشار في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أنه تم وضع شروط واضحة في اتفاقية السلام، فيما يتعلق بدمج الحركات المسلحة في الجيش السوداني.