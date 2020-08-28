وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن الرئيس اللبناني ميشال عون اتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، يوم الاثنين المقبل.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام أنه ‏تم تحديد موعد الاستشارات النيابية، موضحة أن دوائر رئاسة الجمهورية "تعدل جدول المواعيد وسيعلن فور جهوزه".

وبحسب القوانين المعمول بها في البلاد، يتعين على عون تسمية مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، يحظى بأعلى قدر من التأييد بين نواب البرلمان اللبناني.

وعاد اسم سعد الحريري يتردد مجددا لرئاسة الحكومة اللبنانية المرتقبة، لكنه قال هذا الأسبوع إنه ليس مرشحا بعدما أعربت عدة أحزاب كبرى عن عدم تأييد لعودته للمنصب.