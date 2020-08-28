وتحدثت خلية الإعلام الأمني، في بيان عن "سقوط 3 صواريخ من نوع كاتيوشا في إحدى الساحات الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر، حيث تبين أن انطلاقها كان من منطقة البيجية غربي العاصمة".

وفي سياق منفصل، قال الجيش إن صاروخا سقط اليوم الخميس في حي الجادرية القريب من المنطقة الخضراء، لكنه لم يلحق أضرارا كبيرة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.