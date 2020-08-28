وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و5342 حالة وفاة".

وسجلت مصر أقل من 100 إصابة جديدة بالفيروس قبل أيام، وتحديدا 89 في 22 أغسطس، وهو أقل رقم خلال 5 شهور كاملة، لكن الأرقام عاودت الارتفاع منذ ذلك الحين.

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.