وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن روابط عميقة تربط بين العراق والسعودية، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية والتحديات المشتركة تنمو باضطراد.

وكان فيصل بن فرحان كتب مغردا على حسابه في تويتر "سعدت اليوم بزيارة العراق هذا البلد الذي تجمعنا به روابط عميقة أخذت من التاريخ رسوخا ومن المستقبل طموحا.. حيث تناولت مع دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية التي تنمو باضطراد والتحديات المشتركة كما نقلت له تحيات قيادة المملكة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق".

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، الخميس، أكد الكاظمي أن "المملكة العربية السعودية شريك حقيقي للعراق، وأن العراق يتطلع الى بناء علاقات متميزة تستند الى الإرث العميق للروابط التأريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين"، بحسب ما أفاد مراسلنا.

كما أكد الكاظمي على أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمن مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي أن بلاده "تنظر بعين الحرص والاهتمام إلى علاقاتها مع العراق، كما تتطلع إلى تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

وأوضح بن فرحان أن "المملكة تتطلع الى زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، الى المملكة العربية السعودية".

وبحسب البيان فقد بحث الكاظمي مع الوفد السعودي التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق التوازن في الإنتاج النفطي، بالشكل الذي يخفف العبء الاقتصادي عن العراق.