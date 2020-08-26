وأضاف بومبيو، في تغريدة على موقع تويتر، "نأمل في البناء على معاهدة السلام بين الإمارات و إسرائيل لتحقيق السلام في المنطقة".

وفي الثالث عشر من أغسطس الجاري، أبرمت دولة الإمارات وإسرائيل اتفاق سلام يقضي بوقف ضم أراض فلسطينية والتمهيد لمباشرة علاقات ثنائية مباشرة بين البلدين.

وحل وزير الخارجية الأميركي في أبوظبي، يوم الأربعاء، قادما من مملكة البحرين حيث كانت ثالث محطاته ضمن الجولة التي شملت أيضا إسرائيل والسودان.

ويوم الثلاثاء، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من بومبيو، لبحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل دعمها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

كما ناقش الجانبان خلال الاتصال العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها " معاهدة السلام " بين دولة الإمارات وإسرائيل، وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة.

وبحث ولي عهد أبوظبي ووزير الخارجية الأميركي آخر مستجدات الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط إضافة الى جهود البلدين المشتركة في التصدي لانتشار "جائحة كورونا" وأهم الخطوات والإجراءات المتبعة لاحتواء تداعيات وآثار هذه الجائحة.