ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها على تويتر نعيا للجندي الذي يدعى بلال يلماز وهو برتبة رقيب ويعمل في وحدة الدفاع الجوي في طرابلس.

وأضافت أن الجندي لقي مصرعه أثناء تأديته مهمته في طرابلس بعد فشل التدخل الطبي في محاولة لإنقاذه.

ولم تكشف الوزارة عن أسباب مصرع الجندي.

وقالت وزارة الدفاع التركية في خبر نعيها الجندي على تويتر: "تعرض صديقنا في السلاح إلى مضايقة أثناء بعثته في طرابلس/ليبيا في 25 أغسطس 2020."