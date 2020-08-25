وأعرب الجانبان عن قناعتهما أن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة و تمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه متطلعين إلي تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة.

وفي وقت سابق، أشار وزير السياحة الإسرائيلي، أساف زمير إلى أن اتفاق السلام المبرم بين إسرائيل ودولة الإمارات، مؤخرا، يفتح الباب بشكل واعد أمام تعزيز قطاع السياحة، لاسيما أن البلدين قريبان جغرافيا من بعضهما البعض، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.

وأوضح الوزير الإسرائيلي، في مقابلة مع صحيفة "الرؤية"، أن الإمارات وإسرائيل لا تبعدان عن بضعهما البعض سوى 3 ساعات بالطائرة، ولن تكون ثمة عراقيل، ورجح أن يعود بالسلام بالفائدة على مجالات متعددة منها السياحة والطيران.

وفي الثالث عشر من أغسطس الجاري، أعلنت إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة، مباشرة علاقات ثنائية ووقف ضم أراض فلسطينية.

وقوبلت الخطوة بإشادة دولية واسعة، نظرا إلى مساهمتها في إرساء السلام بالشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز التعاون المثمر عوض إذكاء جذوة النزاعات.