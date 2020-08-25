وذكرت الوزارة في بيان "سجل منسوب النيل الأزرق بالخرطوم أعلى مستوى له منذ أكثر من قرن من الزمان بوصوله إلى 17,32 (سبعة عشر مترا و32 سنتيمترا) وهو أعلى ارتفاع سجل في الخرطوم منذ بدء تسجيل مناسيب النيل قبل اكثر من مئة عام".

وبذلك يكون قد حطم الرقم القياسي الذي سجله العام الماضي البالغ 17,26 مترا، "ومن المتوقع استمرار ارتفاع منسوب المياه لمدة ثلاثة أيام"، بحسب البيان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن مصدر في وزارة الري أن سبب ارتفاع المنسوب في الخرطوم يعود لزيادة معدل الأمطار في الهضبة الأثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية، إضافة إلى ضيق مجرى النهر في المناطق الحضرية بسبب التوسع العمراني.

كما ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي تضرب السودان منذ نحو شهر. وأسفرت الفيضانات عن مصرع 83 شخصًا، بحسب حصيلة جديدة أوردها الدفاع المدني الثلاثاء.