وأكد قادة الدول الثلاثة المشاركة في قمة عمّان على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين هذه الدول.

وشدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن الأحداث المتسارعة في المنطقة وتدخل بعض الأطراف الخارجية يستدعي التنسيق والعمل المشترك.

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم المؤسسات في دول المنطقة للمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، والحفاظ على وحدة أراضيها.

أما رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فأكد على أهمية الإرادة الجماعية للقضاء على الإرهاب، مع مواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل والتسليح.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عقد لقاءين منفصلين مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قبيل انطلاق القمة الثلاثية.

وأكد العاهل الأردني خلال لقاءه الرئيس المصري دعم بلاده لجهود مصر في محاربة الإرهاب.

بدوره أكد السيسي دعم المؤسسات الوطنية في دول المنطقة التي تشهد أزمات بهدف التوصل الى تسوية سياسية.

وخلال لقاء الملك عبدالله مع مصطفى الكاظمي، جرى التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق في تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على استقلاله السياسي.