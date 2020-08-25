من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع التركية، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن أضرارا طفيفة لحقت برتل مركبات مدرعة بسبب انفجار أثناء الدورية، شمال غربي سوريا.

وأشارت إلى أن "النيران غطت"المنطقة على الفور في إشارة إلى أن العملية ما زالت مستمرة.

وفي مارس الماضي، بدأت روسيا وتركيا دوريات مشتركة بعد الاتفاق على وقف لإطلاق النار في المنطقة، عقب اشتباكات دامت لأسابيع وجعلت أنقرة وموسكو تقتربان من المواجهة المباشرة.

وتسببت الاشتباكات، وقتئذ، في تشريد قرابة مليون شخص، لكن جيشي روسيا وتركيا أجريا 26 دورية مشتركة حتى الآن.

وأعلنت روسيا هذا الشهر تعليق الدوريات العسكرية المشتركة في إدلب، والتي تُجرى على طريق "إم 4 السريع" بين شرق سوريا وغربها، بسبب تصاعد هجمات المتشددين في المنطقة.

وفي 21 أغسطس الماضي، تبنّى تنظيم داعش هجوماً بعبوة ناسفة استهدف قبل يومين دورية للجيش الروسي قرب مدينة دير الزور شرقي سوريا وأسفر عن مقتل ضابط روسي برتبة لواء وإصابة عسكريَّين آخريَن بحروح.

وقال التنظيم على موقع تلغرام إنّ "دورية للجيش الروسي وقعت في حقل ألغام شرق مدينة السخنة شرقي سوريا، مما أسفر عن مقتل ضابط برتبة لواء وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة عليهم".