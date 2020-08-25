وتأتي زيارة دومينيك راب في إطار جهود المملكة المتحدة للدفع قدما بالمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وتأكيد التزام بريطانيا بعدم ضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية والسعي إلى حل الدولتين عن طريق المفاوضات.

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى قرار إسرائيل وقف ضم الضفة الغربية والذي جاء عقب معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، والتي وصفها بأنها لحظة مهمة وحافزا من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية البريطاني على أهمية البناء على "ديناميكية جديدة" في إطار الجهود الرامية إلى إقامة شرق وسط أكثر سلاما.

ولفت المسؤول البريطاني إلى أن من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، مضيفا أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هما المعنيان بالتوصل إلى اتفاق سلام يقوم على أساس حل الدولتين لضمان سلام دائم في المنطقة.

وأكد راب قبيل زيارته المرتقبة إلى المنطقة التي تستغرق يومين التزام بريطانيا بأمن إسرائيل واستقرارها.

وخلال زيارته إلى إسرائيل، سيلتقي راب بنظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي، ويعقد بعدها محادثات ثنائية مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يعقبها اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي رام الله، سيجتمع وزير الخارجية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه، حيث سيدعو "الفلسطينيين لاستئناف التعاون مع إسرائيل، والسعي إلى إجراء محادثات مباشرة باعتبارها خطوة تجاه الوصول إلى حل للدولتين متفاوض عليه، وقيام دولة فلسطينية فاعلة ذات سيادة".