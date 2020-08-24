وسيتم عزل مدينة سحاب، اعتبارا من الساعة 12 ظهرا من يوم الثلاثاء، فيما سيتم تمديد حظر التجول في مختلف أنحاء الأردن، من الساعة 10 لليلا للمنشآت و11 للمواطنين، حتى الـ6 صباحا.

من جهة أخرى، أوضح أمجد العضايلة أنه سيتم "فك عزل" لواء الرمثا، اعتبار من الثلاثاء. وأضاف أنه سيتم تخفيض عدد الموظفين في القطاع العام إلى الحد الأدنى.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد طالب، الخميس، الحكومة والجهات المختصة المسؤولة عن مواجهة فيروس كورونا، بضرورة السرعة في اتخاذ القرارات والإجراءات المدروسة والكفيلة بالحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة، وبما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد الملك عبد الله خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، على ضرورة تطوير ومراجعة مصفوفة الإجراءات بشكل مستمر، والاستجابة الفورية والفعالة، بما يضمن التعامل مع الوضع الوبائي وإعادة احتوائه.