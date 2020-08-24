ولم يحدد مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، جير بيدرسن، أي ثلاثة من أصل 45 عضوا فيما تسمى بالهيئة الصغيرة للجنة الدستورية، أصيبوا بفيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

واختارت الحكومة السورية ثلث المرشحين، وانتقت المعارضة الثلث الثاني، واختير الثلث الأخير من المجتمع المدني.

وجاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة، أنه "بعد الاجتماع الأول البناء، جرى تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية. وسيصدر مكتب المبعوث الخاص إعلانا آخر في الوقت المناسب"، مضيفا أنه تم إبلاغ السلطات السويسرية.