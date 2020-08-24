وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، الاثنين: "يصل البلاد غدا (الثلاثاء) وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو في زيارة رسمية للبلاد، يجري خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك".

وتابعت: "علمت وكالة السودان للأنباء أن المباحثات تتعلق بدعم أميركا للانتقال الديمقراطي في السودان، وموضوع العلاقات مع إسرائيل".

وحسب المصدر، فمن المتوقع أن تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بجانب دعم واشنطن للسلام في السودان.

والزيارة هي الأولى لوزير خارجية أميركي إلى السودان منذ عام 2004، وتأتي في وقت تشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بعد تشكيل الحكومة المدينة في السودان.