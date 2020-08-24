وأوضحت المديرية العامة السعودية للجوازات، أنه يتعين على المعنيين بالأمر إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة لمرافقيهم من غير السعوديين، للحصول على الموافقة المسبقة قبل المجيء إلى المنفذ.

وحسب المصدر ذاته، فإن المنافذ المعنية في المرحلة الأولى هي الخفجي والرقعي (مع الكويت) والبطحاء (مع دولة الإمارات وسلطنة عمان) وجسر الملك فهد (مع البحرين)، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة منافذ برية أخرى في المرحلة الثانية.

ووضعت السلطات السعودية رهن إشارة الراغبين في العودة برا منصة إلكترونية تسمى (أبشر)، لتقديم طلبات قدوم المرافقين مع اشتراط خضوعهم لفحص كورونا قبل المجيء إلى المملكة.