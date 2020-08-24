وأعلن راب عن زيارة للمنطقة هذا الأسبوع، للحث على ضرورة استئناف مفاوضات السلام، حيث يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتسعى لندن للضغط من أجل استئناف الحوار بين الحكومتين من أجل حل الدولتين.

وقال راب في بيان، الاثنين: "لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واستقرارها، وكان الإعلان مؤخرا عن إقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات لحظة مهمة للمنطقة".

وأضاف الوزير البريطاني: "تعليق إسرائيل لضم أراض خطوة أساسية نحو تعزيز السلام في الشرق الأوسط. من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية لا يمكن التفاوض على حل الدولتين اللازم لضمان تحقيق سلام دائم إلا بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية".