ونقلت رويترز عن مسؤولين سودانيين وأميركيين قولهم إن بومبيو سيزور السودان خلال الأيام المقبلة. دون أن تحدد تلك المصادر تاريخ يوم الزيارة.

ويقوم السودان بتطبيع علاقاته مع الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 لكنه ما زال يسعى لاستبعاده من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.

ومن المقرر أن يزور بومبيو أيضا إسرائيل والبحرين والإمارات فيما بين 23 و28 أغسطس. وتأتي جولته بعد توصل إسرائيل ودولة الإمارات لاتفاق هذا الشهر على إقامة علاقات كاملة بينهما، وفق ماذكرت وكالة رويترز .

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بومبيو سيلتقي في السودان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس العسكري الحاكم الفريق أول عبد الفتاح البرهان "لبحث استمرار الدعم الأميركي للحكومة الانتقالية التي يرأسها المدنيون والتعبير عن دعم تعميق العلاقات السودانية الإسرائيلية".

ويعد استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من بين أهم أولويات المجلس الانتقالي الحاكم الذي يضم عسكريين ومدنيين وحكومة التكنوقراط التي تعمل تحت سلطته.

ويعود إدراج السودان، الذي يعاني أزمة اقتصادية شديدة، على القائمة إلى عام 1993 وهو ما يجعله غير مؤهل لتخفيف ديونه والحصول على تمويل من مقرضين دوليين.

وقال مصدر كبير بالحكومة لرويترز الأسبوع الماضي إن من المتوقع إحراز تقدم كبير في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة.

والتقى البرهان في فبراير برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لكنه أثار شكوكا إزاء أي اتفاق سريع للعلاقات.



