وأضاف المراسل أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة بالقرب من الرتل. ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن عن الانفجار.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد أعلن في وقت سابق أن قواته ستنسحب من القاعدة وستمسلها إلى القوات العراقية.

وبحسب المتحدث باسم القوات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، فإن قوات التحالف المنسحبة تتبع لدول أميركا وأستراليا ونيوزليندا، وكانت تعمل على تدريب قوات الأمن العراقية.

وتعرضت هذه القاعدة مرارا لقصف من جانب الميليشيات الموالية لطهران، وكان آخرها الأسبوع الماضي.

ويأتي الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهده بسحب جزءا من قوات بلاده المتمركزة في العراق.

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وخلال الأشهر الأخيرة أخلى التحالف الدولي 6 قواعد عسكرية، وسط استمرار المشاورات بشأن آليات وتوقيت إعادة انتشار القوات الدولية.