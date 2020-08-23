وأفاد مراسلنا أن قوات التحالف الدولي سلمت الموقع رقم 8 في قاعدة التاجي العسكرية إلى الجانب العراقي.

ويأتي الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأميركيين في العراق.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أن الموقع كان يستخدم لتدريب الكوادر العراقية من قبل التحالف الدولي، مبينا أن الموقع سوف يخصص للقوات الأمنية العراقية لاستخدامه.

وصوت البرلمان العراقي في وقت سابق من العام بالموافقة على رحيل القوات الأجنبية من العراق، وتغادر قوات أميركية وأجنبية البلاد في إطار التقليص.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 5 آلاف جندي في العراق وينشر التحالف 2500 آخرين، وخرج الموقع 47 ألف منتسب عراقي أشرفت قوات التحالف الدولي على تدريبهم على مدى 6 سنوات، بحسب مراسلنا.

وخلال الأشهر الأخيرة أخلى التحالف الدولي 6 قواعد عسكرية، وسط استمرار المشاورات بشأن آليات وتوقيت إعادة انتشار القوات الدولية.