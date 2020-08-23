وأوضح العقيد الركن تركي المالكي أن الطائرة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه المملكة العربية السعودية، وفق ما نقلت وكالة "واس".

وكان تحالف دعم الشرعية تمكن قبل 5 أيام من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة الحوثية قبل وصولها إلى السعودية.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض وتدمير معظمها.