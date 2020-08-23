وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام ، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وبهذا تتراجع أرقام إصابات كورونا عن حاجز المائة لأول مرة منذ 5 أشهر، علما بأن الإصابات اليومية بلغت أكثر من ألف قبل أسابيع قبل أن تبدأ في التراجع.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.