وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه "لا يوجد خطر من تسرب معلومات، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، بينما لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

من جهة أخرى قال تنظيم حزب الله إن الطائرة التي سقطت قرب بلدة عيتا الشعب الحدودية قد أسقطت بواسطته، وقد باتت الآن "في حيازته".

وفي 27 يوليو الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه خاض "قتالا" على الحدود مع لبنان بعد إحباط محاولة تسلل "خلية إرهابية" عبر الحدود.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن حزب الله "يلعب بالنار".

وكانت إسرائيل أعلنت حال التأهب القصوى على حدودها الشمالية وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، قبل أن تعود وتخفف من انتشار قواتها لاحقاً.