وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، إن الوزيرتان بحثتا سبل التعاون والتنسيق لتفعيل العمل بشكل عاجل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج "مليون أفريقي" من فيروس سي، وتحديد المراكز التي سيتم تفعيل المبادرة بها، وبدء عملية تسجيل المواطنين السودانيين في هذه المبادرة والتي تستهدف علاج 250 ألف سوداني.

ووفقا للمتحدثـ فقد أكدت الوزيرة على جاهزية مصر لإرسال جرعات الأدوية لعلاج المصابين بفيروس "سي" بالسودان ، حيث تبلغ أكثر من 200 ألف جرعة، بالإضافة إلى جاهزية أجهزة الـ "pcr" والكواشف الخاصة بالفيروسات الكبدية، لبدء تدريب الأطقم الطبية في السودان على بروتوكولات المسح والتشخيص للحالات المصابة بفيروس "سي" دعمًا لمنظومة الصحة بدولة السودان .

وأوضح مجاهد أن الصحة المصرية طلبت من الجانب السوداني سرعة إرسال التقارير الطبية الخاصة بمصابي الثورة السودانية، للتنسيق وبدء استقبال المصابين لبدء تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة في المسشفيات المصرية بالمجان، في إطار التضامن ومد جسور التعاون بين البلدين.

ولفت المسؤول المصري إلى أن الوزيرة أكدت "تقديم كافة سبل الدعم السودان الشقيق في مجال الصحة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعمل على سرعة تنفيذ جميع الملفات المدرجة على جدول الأعمال بين البلدين في المجال الصحي، وذلك بحسب أولويات الجانب السوداني".

ومن جانبها، أعربت وزيرة الصحة السودانية المكلفة، سارة عبد العظيم عن شكرها وتقديرها للجانب المصري على حسن التعاون بين البلدين، ودعم المنظومة الصحية في السودان على مختلف الأصعدة.

كما وجهت الوزيرة السودانية الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمبادرته بعلاج المواطنين المصابين بفيروس "سي" بدولة السودان ضمن مبادرة الرئيس ل "علاج مليون أفريقي من فيروس سي".

يشار إلى أن مصر دشنت مؤخرا جسرا جويا بين البلدين لنقل المساعدات الطبية إلى السودان دعمًا للمنظومة الصحية في البلد.

ووصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم 5 طائرات خلال الأسبوع الماضي ، محملة بـ 22 طنًا و325 كجم من الألبان والأدوية الأساسي للأطفال وأدوية الطواريء، بالإضافة إلى 25 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضرري السيول التي اجتاحت السودان مؤخرا.