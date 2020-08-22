وأفاد بيان رسمي لوزارة الصحة بأنه تم تسجيل 201,050 إصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق.

وأشار البيان إلى شفاء 143,393 من المصابين فيما توفي 6353 شخصا منهم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبلغ عدد الإصابات اليومية نحو 4000 على مدى أكثر من أسبوع، لكن السلطات تجنّبت إعادة فرض تدابير الإغلاق التي تم رفعها مطلع الصيف.

وعلى الرغم من ذلك، بدأت مدينة كربلاء (جنوب بغداد) الجمعة إحياء مراسم شهر محرم، التي يتخللها تنظيم مواكب ومسيرات حاشدة، ما يثير المخاوف من تفشي الوباء ويشكل عبئا إضافيا على نظام الرعاية الصحية في العراق الذي يعاني منذ عقود من نقص في عدد الأطباء والأدوية وأسرّة المستشفيات.