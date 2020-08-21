وقال رئيس بلدية المنطقة ناصف الناجح لوكالة "فرانس برس" إنه جرى فرض حظر تجول بين الخامسة بعد الظهر والخامسة صباحا لأسبوع في المدينة التي يقطنها نحو 100 ألف شخص.

ووفقا للمسؤول المحلي، سجلت الحامة 441 إصابة بكوفيد-19 خمسون منها الخميس، غالبيتها لدى شباب لم تظهر عليهم أعراض، وخمس وفيات منذ مارس.

وفي الإجمال، سجلت تونس على أراضيها 2543 إصابة بالفيروس، بينها 63 وفاة.

وأطلق الناجح هذا الأسبوع "نداء استغاثة" بعدما سادت فوضى المستشفى المحلي، وأفاد بأن المصابين لا يجري ايداعهم لغياب الطاقم الذي غادر المؤسسة بعد تسجيل إصابات في صفوف عناصره.

وتم منذ منتصف أغسطس تعليق صلاة الجمعة في المدينة وحظر التجمعات بما فيها الأعراس، ومنع الجلوس في المقاهي والمطاعم وحصر نشاطها في البيع.

وأعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديد في بيان مساء الخميس تعليق رحلات القطار إلى ولاية قابس التي تضم الحامة، بسبب الوضع الصحي.

ورفعت تونس غالبية القيود التي فرضتها بداية الصيف.

لكن الإصابات بكوفيد-19 ازدادت بعد إعادة فتح الحدود في 27 يونيو، وأعلنت السلطات الأربعاء أن على جميع المسافرين الآتين من خارج البلاد إظهار فحص صحي سلبي.