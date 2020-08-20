وقال مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة عبر "تويتر" إن القرار الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد 30 أغسطس، وتحديدا عند الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف تدريجي للقيود التي فرضت لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الكويتية قد قلصت من عدد ساعات الحظر الجزئي في البلاد في أواخر يوليو الماضي، حتى أصبحت بين الساعة التاسعة مساء وينتهي الساعة الثالثة فجرا.

وقبل ذلك، كانت مناطق الكويت تخضع لإغلاق كلي، قبل أن تتقلص مع مرور الوقت.

وسجلت الكويت، الخميس، حالتي وفاة و 622 إصابة جديد بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 509 والإصابات إلى 78 ألف و767 حالة، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".