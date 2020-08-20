وقال المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية من العاصمة (صنعاء)".

وأضاف المالكي أن المسيرة كانت بصدد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في السعودية.

وكان التحالف العربي تمكن قبل 5 أيام من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة الحوثية قبل وصولها إلى السعودية.

ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي المملكة، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراضها.