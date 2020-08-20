وذكر قرقاش، خلال حديثه في مجلس الأطلسي بواشنطن عبر فيديوكونفراس "اعتقد الفلسطينيون أن المعاهدة أحادية الجانب ولهم أسبابهم ورسالتنا الأساسية لهم، إلى جانب عدة دولة عربية أخرى، كانت وستبقى دائما شاركوا وتفاوضوا.. لا تتركوا مائدة التفاوض".

وأضاف "فتاريخ النزاع علمنا أشياء عدة أولها: التغيير الفعلي في الميدان يؤثر على الحل السياسي وما كان متاحا للعرب في 1948 أصبح مستحيلا في 1967 وما كان متاحا في 1967بات غير ممكن في وقت لاحق. وضم الأراضي الفلسطينية كان تهديدا كبيرا على الأرض".

وشدد قرقاش "نحن لا نتفاوض باسم الفلسطينيين، هم الذين سيحددون ما سيسفر عنه التفاوض وبالتأكيد نطمح لتحقيق دولة مستقلة".

كما أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن بلاده تقدمت بطلبات للحصول على طائرات "إف- 35" منذ سنوات، مشيرا إلى أن الأمر ليس له علاقة بمعاهدة السلام.

وذكر "أشير إلى أننا تقدمنا بطلب الحصول على F35 منذ ست سنوات. العديد من طلباتنا في ما يخص الأنظمة الدفاعية تقدمنا بها قبل هذه الصفقة وليست لها صلة بها".