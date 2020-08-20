ونشرت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء الذين طالت العقوبات، ومن بينهم لونة الشبل، المستشارة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد.

وتضم قائمة المعاقبين أيضا:

- عمار الساعاتي: عضو مجلس الشعب السوري. من مواليد عام 1967، وهو عضو بارز في قيادة حزب البعث الحاكم في سوريا، وتتحدث تقارير عن أنه صاحب فكرة "كتائب البعث" خلال الحرب الأهلية المندلعة بسوريا، فضلا عن قربه من الأسد، وكان ناشطا لفترة طويلة في الذراع الطلابي للحزب.

- فادي صقر: سوري الجنسية، من مواليد عام 1975، ويتولى قيادة ما يعرف بـ"قوات الدفاع الوطني" في دمشق، وهي ميليشيا دريفة أنشاتها الحكومة السورية خلال سنوات الحرب.

- يسار حسن إبراهيم: رجل أعمال سوري، من مواليد عام 1983، ويعتبره كثيرون مقربا من عائلة الأسد لاسيما في الملف الاقتصادي.

- غياث دلا: يقود غياب ميليشيا ما يعرف بـ"الغيث"، التي حارب في مناطق عدة، مثل دمشق وإدلب، وكان دلا ضمن ضباط الفرقة الرابعة في الحرس الجمهوري، التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري.

- سامر إسماعيل: سوري الجنسية، من مواليد 1980. يتولى قيادة فوج الحيدرات فيما يعرف بـ"قوات النمر".

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تصريحات صحفية بعيد إعلان العقوبات، إن واشنطن قررت فرض عقوبات على قيادة وحدة عسكرية سورية لسعيها لمنع تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا، وفق "رويترز".

وكان قانون قيصر الأميركي قد دخل حيز التنفيذ في منتصف يونيو الماضي، الذي يتضمن عقوبات على الحكومة السورية.

ويأتي القانون في محاولة من واشنطن لوقف الحرب، ودفع الرئيس بشار الأسد للموافقة على حل سياسي، بموجب قرارات مجلس الأمن.